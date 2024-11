Materiarte, l'Art Gallery di Andrea Chisesi a Milano

La rete delle gallerie di Andrea Chisesi si arricchisce di una nuova sede: il 16 novembre in via Marsala a Milano verrà inaugurata Materiarte, galleria curata da Marcella Damigella, e nuovo punto di riferimento per l'arte contemporanea a Milano. Il capoluogo lombardo si configura come un tassello fondamentale nella visione artistica di Chisesi, essendo una città che ha profondamente segnato la sua carriera per oltre 40 anni.

In occasione dell'inaugurazione saranno presentate tre collezioni che riflettono l'evoluzione del percorso artistico di Andrea Chisesi: 'Il mito innamorato', l'ultima creazione dell'artista, 'Welcome to the Circus' e 'Fuochi d'artificio'.

'Il mito innamorato' propone una riflessione sull'amore attraverso la lente dei miti greci: utilizzando la tecnica della fusione, ideata dall'artista nel 2004, Chisesi reinterpreta i grandi maestri classici in un contesto contemporaneo, esplorando l'amore in tutte le sue sfumature, dalla passione al desiderio, dalle ambizioni umane alle vendette divine. 'Welcome to the Circus' è un tributo alla diversità e alla resilienza dell'animo umano: l'arte trova la sua più alta espressione nel circo, con le figure colme di grazia e bellezza che svelano la forza celata dietro le maschere. Infine 'Fuochi d'artificio' è la collezione permanente, che cattura momenti di pura energia e vitalità attraverso esplosioni di colori e forme. Questi lavori sono una celebrazione della bellezza effimera della vita, evocata dal simbolismo dei fuochi d'artificio, capaci di rappresentare la gioia e la meraviglia dell'esistenza.



