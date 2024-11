Incendio in un locale interrato nel Milanese, edificio evacuato

I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo dalle 9:30 di stamane nel Comune di Sesto San Giovanni per un incendio di un locale interrato chiuso da tempo.

Non si registrano feriti ma le fiamme, già circoscritte, e il denso fumo hanno consigliato precauzionalmente l'evacuazione dell'edificio coinvolto.

Alcuni residenti sono stati controllati sul posto dal personale del 118. Le squadre dei soccorritori sono al lavoro per mettere in sicurezza l'edificio e bonificare l'area.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA