Ad 'Artigiano in Fiera' anche un focus sul 'vivere bene'

'Artigiano in Fiera', in programma dal 30 novembre all'8 dicembre a Fieramilano Rho, pone un focus sul vivere bene. È un mercato in forte espansione a livello globale quello dei prodotti legati a questo settore, che abbraccia diverse categorie, dall'alimentazione, al fitness, passando dai prodotti per la cura della persona e che rappresenta tra il 5 e il 10% del Pil mondiale.

Non fa eccezione l'Italia, dove negli ultimi anni i consumi hanno mostrato un'evoluzione significativa, segnata da un crescente stile di vita sano.

L'Italia è leader del settore biologico con oltre due milioni di ettari di superficie bio (pari al 19% del totale) ed è prima in Europa per estensione e produzione. Secondo le recenti stime gli italiani prestano una maggiore attenzione all'acquisto di prodotti certificati bio, considerati più sicuri per la salute (il 27%), rispettosi dell'ambiente (23%), del benessere animale (10%) e del lavoro dei piccoli produttori (10%).

Artigiano in Fiera, evento dedicato all'artigianato e alle micro e piccole imprese, porta in fiera le produzioni artigianali di prodotti biologici, vegani, di montagna e senza glutine.

Il settore del "vivere bene" è diffusa negli 8 padiglioni grazie alla presenza di 456 aziende (di cui 157 nuovi espositori)provenienti dall'Italia (che ne conta più di 300) e dall'estero, certificate a vario titolo: dal biologico al vegano, dai prodotti di montagna al senza glutine.

Delle 214 imprese con prodotti biologici presenti quest'anno (di cui 101 al loro debutto in fiera), 113 sono italiane, 11 europee e 90 dal resto del mondo. Le imprese con prodotti vegani, di montagna e senza glutine sono invece 242(compresi 56 nuovi espositori), di cui 188 italiane, 23 europee e 31 da resto del mondo. Inoltre, 14 delle 456 imprese sono raccolte in un'area dedicata e ben visibile all'interno del padiglione 4, con prodotti e referenze esclusivamente certificati.



