A Milano 'Les Miserables' da arena in versione concerto rock

Combina "la potenza drammatica di una produzione teatrale con il brivido di uno spettacolare concerto rock", nelle parole del produttore Cameron Mackintosh, 'Les Miserables the arena musical spectacular' che, dopo il debutto a Trieste, da domani arriva a Milano, al Teatro Arcimboldi.

Rappresentato in 53 paesi e 439 città, il World Tour del musical inizierà nel 2025 quando lo show entrerà nel suo 40esimo anno di rappresentazioni nel West End di Londra. Lo spettacolo che sarà in scena fino al 24 novembre a Milano è una versione ampliata di Les Misérables The Staged Concert, andato in scena per oltre 200 repliche, un vero record nel West End. La produzione è stata ideata appositamente per le arene e i grandi teatri, arricchita da elementi scenici, design video integrato, costumi originali, una grande orchestra e una compagnia composta da più di 110 membri fra attori, musicisti e crew.

Lo show porta sul palco la celebre opera di Victor Hugo, tra sogni, amori, passione, sacrificio e redenzione, con una colonna sonora composta da brani iconici tra cui "I Dreamed a Dream", "On My Own", "Bring Him Home", "One Day More". "Ancora una volta - dice Cameron Mackintosh - Les Misérables si distingue per essere il primo musical a girare il mondo in una produzione così complessa e maestosa. Questa volta abbiamo creato uno spettacolo grandioso che può essere rappresentato in teatri da 2.000 posti fino ad arene da 8.000 posti, dove il pubblico però non è mai troppo lontano dal palco".

Nel cast Killian Donnelly nel ruolo di Jean Valjean e Bradley Jaden nel ruolo di Javert.



