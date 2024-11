Sala, su Malpensa-Berlusconi partita non chiusa, andremo avanti

"Il Tar ha bocciato la nostra richiesta di sospensiva, se lo aspettavamo o meno è difficile dirlo, gli avvocati ci avevano suggerito quella via. Non è una partita chiusa e continueremo": così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bicocca, dopo che il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva per l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi presentata dal Comune di Milano e da altri Comuni.

Il problema secondo Sala "non è tanto la figura di Berlusconi" ma "la modalità" visto che "questa è una iniziativa che il ministro Salvini ha preso senza fare una telefonata ai sindaci del territorio né a me e né a Sea. Si parla tanto di collaborazione istituzionale: se le cose si discutono poi si trova una quadra, se fanno degli atti d'imperio diventa difficile per chi fa politica accettarli" ha concluso Sala.





