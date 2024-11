Poesie di pace da tutto il mondo sotto gli alberi a Bookcity

Poesie di pace da tutto il mondo risuoneranno sotto i salici della Biblioteca degli alberi, domenica mattina, a ALL4BAM: voci di pace, un appuntamento gratuito e aperto a tutti, organizzato da Bam in collaborazione con Poetry and the City in occasione di Bookcity. Nella foresta circolare dedicata alla pace dal 2022, la voce del pubblico si unirà a quella di poeti e poetesse come Vivian Lamarque dando vita a un momento di riflessione condiviso al quale sarà presente anche l'europarlamentare Cecilia Strada.

BAM e Poetry and the City - collettivo composto da Cristina Battocletti, Nicola Gardini, Vivian Lamarque, Vittorio Lingiardi e Giuseppina Manin - hanno già collaborato negli anni, tanto che Vivian Lamarque ha dedicato due poesie agli alberi del parco: la prima nel 2019 in omaggio alla foresta circolare delle Betulle; la seconda nel 2023 in ricordo delle piante perdute nel corso del nubifragio che si è abbattuto sulla città di Milano il 25 luglio, provocando la caduta di quasi 5.000 alberi in città, 24 a BAM.

Per introdurre l'incontro all'aperto, alle 10.30 nella sede di Fondazione Riccardo Catella i poeti leggeranno versi di colleghi israeliani e palestinesi, russi e ucraini, insieme ad alcuni allievi della Scuola della pace, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio. "Siamo felici - commenta Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM - di unirci al coro di voci sulla pace che si leverà a Milano in occasione di BookCity, rinnovando ancora una volta il nostro impegno nella promozione di questo prezioso valore che ci unisce tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA