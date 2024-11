Picchia la moglie in mezzo alla strada a Monza, arrestato

Un uomo di 38 anni, marocchino, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver picchiato l'ex moglie, una connazionale di 39 anni, in mezzo alla strada a Monza. Era già sottoposto a divieto di avvicinamento a seguito della denuncia sporta dalla donna per maltrattamenti in famiglia.

È accaduto il 6 novembre scorso, ma la notizia è stata resa nota solo martedì. Intorno alle 16.30 diverse persone hanno telefonato al 112 segnalando di aver assistito al pestaggio e al tentativo di fuga della donna, che è poi riuscita a salire su un bus per sottrarsi alle percosse. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato la donna in lacrime e sotto shock, circondata dai passeggeri dell'autobus, la quale ha raccontato di essere stata appena aggredita a calci e pugni dall'ex marito, fuggito a piedi. Soccorsa, è stata accompagnata in pronto soccorso al Policlinico di Monza, mentre il 38 enne è stato bloccato.

Dai controlli in questura è emersa la denuncia della donna, vittima da tempo di maltrattamenti, vessazioni e aggressioni che l'avevano costretta ad andare in ospedale più volte, fino alla decisione di separarsi dal marito. Non avendo rispettato il provvedimento di ammonimento per violenza domestica emesso dal Questore di Monza, Salvatore Barilaro, a seguito della prima denuncia, il 38 enne è stato portato in carcere. Il suo arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per lui la misura della custodia cautelare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA