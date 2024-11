Per Natale il 'Panettone dell'arte' creato in Brera

La musica di un carillon che racconta la magia del Natale e un dolce realizzato dalla storica pasticceria milanese Martesana, custodito in una scatola che attraverso l'arte racconta il cuore di Milano. È questa l'esperienza promessa dal "Panettone dell'arte" di Bar Brera, dolce ideato dallo storico locale milanese, la cui confezione è stata realizzata dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Brera.

"Desideravamo creare un panettone che coniugasse la storia della città di Milano, la sua tradizione di laboriosità e l'arte, che sono di casa in Brera - ha spiegato Liborio Navarra, amministratore unico Bar Brera - con il desiderio di accendere l'emozione del Natale, un momento nel quale tutto si ferma per celebrare gli affetti, ripensare ai sogni di quando eravamo bambini e sedere tutti alla stessa tavola".

Il "Panettone dell'Arte", frutto della collaborazione tra il Bar Brera e la pasticceria Martesana, Bottega Storica a Milano dal 1966, oggi Tre Torte Gambero Rosso, "vuole rappresentare un tributo all'eccellenze del capoluogo lombardo e promuovere un dialogo culturale tra artigiani e quartiere".

"Questo lievitato - sottolinea una nota del Bar Brera - si distingue per la sua straordinaria morbidezza e l'equilibrio perfetto tra zuccheri e aromi. La versione classica esalta ingredienti di alta qualità come la vaniglia e i canditi, che si fondono in un'armonia di sapori ricca e avvolgente". Per chi predilige un gusto più delicato, invece, c'è anche la variante senza canditi: 'Il Panettone Bianco'.



