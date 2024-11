Natale: regalo solidale per la ricerca oncologica pediatrica

Anche quest'anno la Fondazione Bianca Garavaglia Ets trasforma il Natale in solidarietà per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici. Con la campagna 'Caro Babbo Natale' la Fondazione mette a disposizione di privati, aziende e scuole una serie di regali solidali il cui ricavato sarà destinato a due importanti progetti di ricerca presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano: l'immunoterapia a cellule CAR contro i sarcomi e l'innovativa diagnosi dei tumori cerebrali pediatrici tramite biopsie liquide.

"I protagonisti della campagna di quest'anno - ricorda l'associazione - sono il Panettone e il Pandoro, prodotti ideali per un dono apprezzato da grandi e piccini. Per impreziosire il packaging dei prodotti Serena Viganò ha realizzato un'illustrazione esclusiva, che rappresenta un albero di Natale decorato con letterine dei bambini, tra cui una, in particolare, recita così: 'Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei un regalo solidale per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici'. Con un contributo minimo di 20 euro i dolci classici delle feste diventano un dono di valore, capace di portare speranza e sostenere la lotta contro i tumori infantili".

La campagna natalizia sarà attiva sia online, sul portale regalisolidali.abianca.org, sia presso la 'Bottega del Fiore', il temporary shop situato in corso XX Settembre 20, a Busto Arsizio (Varese), aperto tutti i giorni fino al 24 dicembre. La Bottega offre un'ampia gamma di prodotti solidali, tra cui il panettone e il pandoro (750 g, in latta riutilizzabile) il pandorino (80 g), la pallina di Natale e le Christmas Box (per le quali il contributo minimo è di 50 euro).



