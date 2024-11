I Virtuosi del Teatro alla Scala in concerto per Vidas

I Virtuosi del Teatro alla Scala insieme alla soprano Mariangela Sicilia diretti dal Maestro Massimiliano Caldi saranno protagonisti della serata a sostegno dell'hospice pediatrico Casa Sollievo Bimbi di Vidas che si terrà lunedì 18 novembre al Teatro alla Scala di Milano.

Il programma della serata prevede una selezione di brani da camera di Giacomo Puccini, di cui ricade il centenario dalla scomparsa: A te; Quartetto in re versione per orchestra d'archi; Storiella d'amore; Sogno d'or; Casa mia, casa mia; Avanti Urania!; 3 Minuetti per quartetto d'archi; Terra e mare; Canto d'anime; E l'uccellino; Crisantemi; Sole e amore; Inno a Diana; Morire?. La serata offrirà al pubblico l'opportunità di sostenere Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico della Lombardia e uno dei pochissimi in Italia, che VIDAS ha inaugurato nel marzo 2019.



