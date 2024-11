Gabbai: 'Cinema non proietta il film su Liliana Segre per paura'

"Non possiamo darvi il cinema, abbiamo paura" è quanto un cinema di Milano ha spiegato al regista Ruggero Gabbai su una prossima proiezione del film Liliana, dedicato alla senatrice a vita Liliana Segre di cui questa sera è in corso l'anteprima milanese al teatro Dal Verme.

Lo ha spiegato lo stesso regista al Dal Verme spiegando le ragioni per cui ha deciso di raccontare Liliana Segre.

È rimasta "piuttosto choccata" Liliana Segre del fatto che il murale in cui è stata rappresentata con Sami Modiano sia stato vandalizzato. Lo ha raccontato Gabbai. "Mi ha detto: 'Mi hanno tolto il volto, l'identità. Mi hanno lasciato il numero. Saranno così intelligenti?".

Prima della proiezione è intervenuto il sindaco Giuseppe Sala: Liliana Segre "è la vera guida di Milano. Lo è stata nel passato, lo è nel presente e lo sarà per il futuro". "I tempi sono difficili - ha aggiunto Sala - Bisogna combattere tutti i giorni e noi dobbiamo continuare a fare la nostra parte. Brutta notizia per te Liliana, devi continuare a fare la tua parte. Lei è la vera guida di Milano e noi dobbiamo costruire il futuro".





