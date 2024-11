Caso La Russa jr: legale ragazza chiede i tabulati di Pazzali

Il legale della giovane che ha denunciato Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e il suo amico dj Tommaso Gilardoni, indagati a Milano per violenza sessuale, ha presentato, da quanto si è saputo, un'istanza in Procura per chiedere di acquisire i tabulati del traffico telefonico di Enrico Pazzali, indagato nell'inchiesta sui dossieraggi, e dei telefoni della sua società di investigazione, la Equalize.

La richiesta dell'avvocato Stefano Benvenuto è legata al fatto che dall'inchiesta sulle cosiddette cyber-spie nei giorni scorsi è emerso che Pazzali, presidente autosospeso di Fondazione Fiera Milano, avrebbe anche chiesto ai suoi di Equalize, nel pomeriggio del 19 maggio 2023, di effettuare alcune ricerche sul presidente del Senato e sui suoi figli.

Proprio nella notte tra il 18 e il 19 maggio dello scorso anno la ragazza, presunta vittima della violenza, incontrò Leonardo Apache in una discoteca milanese e poi si sarebbe risvegliata la mattina a casa La Russa senza ricordare nulla e convinta di aver subito abusi. Quel pomeriggio la ragazza andò alla clinica Mangiagalli per accertamenti e poi denuncio La Russa junior circa un mese dopo.

In sostanza, da quanto si è appreso, il legale della 22enne vuole capire se quel 19 maggio ci siano stati o meno dei contatti tra Pazzali e La Russa in relazione a quelle ricerche che sarebbero state effettuate sui sistemi che aveva in uso la Equalize.

Pazzali, tra le altre cose, come risulta dagli atti, ai suoi chiedeva, riferendosi al terzogenito del senatore: "Leonardo sull'intelligence non ha niente?". Allo stato, negli atti del caso dossieraggi viene indicata la coincidenza temporale tra le due vicende, ma non ci sarebbero altri profili di connessione nelle indagini. L'istanza del legale, allo stato, non è arrivata al pm Francesco De Tommasi, titolare del fascicolo sui report realizzati con informazioni riservate prelevate dalle banche dati.



