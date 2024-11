Basket: Eurolega; Alba Berlino-EA7 Milano 105-101

Berlino si conferma un parquet stregato per l'EA7 Milano che per il quarto anno consecutivo perde in trasferta al supplementare contro l'Alba (101-105), ultima in classifica e con mezza squadra indisponibile per infortunio. L'ennesima sconfitta in rimonta subita in stagione dalla squadra di Ettore Messina che, complice una difesa da film horror, butta via 13 punti di vantaggio (55-68 al 26') prima di cadere all'overtime.

È il successo dell'Alba degli italiani Procida e Spagnolo: l'ala - cercata in estate dalla squadra di Ettore Messina - firma il massimo in carriera con 29 punti; il playmaker scaccia invece le ombre sul tiro da tre (2/4) e aggiunge 9 assist ai 20 punti.

Per confronto: i cinque italiani di Milano segnano 16 punti, 10 il solo Tonut. Per Milano non bastano le prove monstre di Mirotic (28 e 10 rimbalzi) e Leday (23), spariti però quando la palla pesava di più.



