Anpi: 'Saremo in massa ai funerali di Licia Pinelli'

"Parteciperemo in massa con le nostre bandiere ai funerali di Licia Pinelli": lo ha promesso Primo Minelli, presidente dell'Anpi provinciale di Milano, aprendo al Piccolo Teatro l'ultimo dei tre incontri milanesi dedicati oggi agli 80 anni dell'Anpi.



Anche il sindaco Giuseppe Sala ha voluto ricordare dal palco di via Rovello la vedova Pinelli: "Ho sentito oggi una delle figlie, Licia è stata un esempio di dignità e perseveranza, una vera guida per questa città" esattamente come per il primo cittadino lo è Liliana Segre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA