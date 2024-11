Alla Braidense un codice miniato da 1 milione di euro

Andrà ad arricchire il patrimonio di codici miniati della Biblioteca Nazionale Braidense 'La Cronaca Crespi' illustrata da Leonardo da Besozzo, acquisita dal Ministero della Cultura per 1 milione di euro. Il codice del XV secolo, secondo l'ipotesi più accreditata, rappresenta una copia diretta degli affreschi realizzati, dopo il 1433, da Masolino da Panicale per il cardinale Giordano Orsini nella Sala Theatri di Palazzo Orsini in Monte Giordano a Roma.

Il manoscritto, che narra le diverse tappe della storia dell'umanità da Adamo a Tamerlano, è stato completamente digitalizzato in modo da essere fruibile al pubblico. Datato tra 1433 e il 1436, nel 1862 fu acquistato da Carlo Morbio (1811-1881) e alla sua morte, il manoscritto passò alla figlia Giulia (1857-1944), sposata con Benigno Crespi (1848-1910), che vendettero il prezioso esemplare insieme al resto della biblioteca di famiglia. Di questa biblioteca, ceduta all'asta, la Braidense acquistò in passato alcuni stampati e 156 manoscritti. Con questa nuova acquisizione da parte dello Stato, il codice si riunisce quindi alla Collezione Morbio della Braidense.

Il manoscritto, in uno stato di conservazione quasi perfetto, narra la storia dell'umanità, illustrandone le diverse tappe attraverso gruppi di personaggi appartenenti alla mitologia greca e romana, alla storia antica, alla leggenda e alla genealogia biblica.

"Una acquisizione straordinaria — sottolinea il Direttore Generale di Brera, Angelo Crespi — che dimostra quanto ancora lo Stato Italiano e nello specifico il Ministero della Cultura si impegni per accrescere il patrimonio pubblico e perché non vadano dispersi parti importanti della nostra storia. Questo perché il patrimonio culturale è innanzitutto un giacimento di senso e di identità per una Nazione come la nostra che si riconosce nei beni culturali".



