Ad Eicma certificazione internazionale per la sostenibilità

Per la quarta volta Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote riceve da Tüv Nord Italia la certificazione ISO 20121, lo standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi.

Il percorso verso l'ottenimento della certificazione ha analizzato le caratteristiche di impatto nella progettazione e organizzazione dell'evento, promuovendo buone pratiche e comportamenti prima, durante e dopo questa edizione. Il panel di valutatori ha inoltre assegnato a tre espositori, tra le diverse aziende candidatesi, il "Sustainable Exhibitor Award Eicma 2024", un'iniziativa portata avanti dagli organizzatori per coinvolgere attivamente tutti gli espositori.Il riconoscimento è andato va a SST s.r.l. (Italia), primo posto, per la gestione del proprio stand in maniera sostenibile, seguono A Man Power Transmission Co., Ltd (Taiwan) per l'uso di materiali ecocompatibili e Ducati Motor Holding S.p.A (Italia) per l'impegno nell'allungare la durabilità dei componenti dell'allestimento nel corso degli anni tramite il ripristino.

"Un impegno sulla sostenibilità, che va di pari passo con quello dell'industria delle due ruote che rappresentiamo - ha spiegato il presidente di Eicma Pietro Meda - e che pone la manifestazione come riferimento in questo ambito".

I visitatori dell'edizione 2024, in programma fino a domenica 10 novembre a Fiera Milano Rho, incontreranno così nella loro esperienza di visita istallazioni di comunicazione per aumentare la loro consapevolezza e conoscere le prerogative della certificazione. Si va dai contenitori per la raccolta differenziata al divieto di gettare i mozziconi di sigaretta a terra, fino ad arrivare ai suggerimenti per raggiungere il quartiere espositivo di Fiera Milano Rho in modo green. La gestione sostenibile riguarda anche l'efficienza energetica, la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nell'organizzazione, l'accessibilità delle persone con disabilità e la lotta allo spreco alimentare con la raccolta delle eccedenze prodotte durante l'evento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA