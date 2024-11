A Milano la nona edizione del Premio Paladini delle Memorie

E' un tributo alle personalità che hanno dedicato la propria vita alla valorizzazione della memoria collettiva il premio Paladini delle Memorie che, alla nona edizione, ieri presso la Scuola Militare Teuliè a Milano, ha premiato il Generale di Corpo d'Armata e Medaglia d'Oro al Valor Militare Rosario Aiosa, e la Professoressa Cristina Cattaneo, per il suo contributo umanitario all'identificazione delle vittime del naufragio di Lampedusa nel 2013.

Durante la cerimonia, è stato consegnato un attestato di benemerenza all'Esercito Italiano per il suo costante impegno nella sicurezza, sia a livello nazionale che internazionale.

Ritirato dal Generale di Brigata Carmine Sepe, Comandante Militare dell'Esercito Lombardia, il riconoscimento rende omaggio all'operazione Strade Sicure, attiva dal 2008, che vede i militari collaborare con le Forze dell'Ordine per garantire la sicurezza urbana e il supporto durante le emergenze. "L'Esercito rappresenta un pilastro fondamentale per la sicurezza dei cittadini," recita la motivazione, ricordando l'importante contributo delle forze armate in eventi significativi come Expo Milano 2015 e in preparazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Il premio è organizzato ogni anno dall'Osservatorio Metropolitano di Milano, in collaborazione con l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia e l'Associazione Nazionale delle Voloire. "L'impegno di questi premiati - ha sottolineato il Generale Camillo de Milato, presidente dell'Osservatorio Metropolitano di Milano - è essenziale per un Paese consapevole del proprio passato e dei propri valori.

Celebrare questi esempi di coraggio e dedizione garantisce che la loro memoria resti viva, trasmettendo un importante messaggio alle future generazioni".



