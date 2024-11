Ubriaco fa un incidente guidando lo scuolabus, denunciato

Porta gli alunni a scuola ma, nel tornare a parcheggiare lo scuolabus, centra un cartello stradale, finisce nel fossato a lato strada e quando arrivano i carabinieri sul posto, si accorgono che è ubriaco fradicio. Per questo motivo al guidatore è stata ritirata la patente ed è stato licenziato, e ora dovrà affrontare anche un procedimento penale.

E' successo oggi alle porte di Senna Lodigiana, lungo la strada provinciale 126, in provincia di Lodi. L'uomo non era un dipendente del Comune ma di una ditta esterna che cura, per l'ente, il trasporto scolastico.

Il 61enne ha, inizialmente, rifiutato il trasporto in ospedale: è stato quindi sottoposto agli accertamenti con etilometro da parte dei carabinieri del nucleo Radiomobile di Lodi. Il suo tasso alcolemico è risultato essere molto alto. Immediata anche la denuncia in Procura della Repubblica.



