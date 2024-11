Torna Vanity Fair Stories e sarà 'come un concerto unplugged'

Torna in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, sabato 23 e domenica 24 novembre, Vanity Fair Stories, l'evento di Vanity Fair aperto a tutti e patrocinato del Comune di Milano. La settima edizione, dedicata al tema "Explore the unexpected", si svolgerà nell'ambito della Milano Music Week 2024 e avrà al suo centro proprio la musica.

"La settima e nuova edizione di Vanity Fair Stories è senza dubbio - dichiara Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair Italia - la più straordinaria realizzata fino a oggi. Ricorda i concerti unplugged televisivi degli anni Novanta, infatti mette in scena dal vivo interviste, esibizioni e featuring tra artisti mai visti o sentiti prima. È la potenza del live d'autore unita alla forza delle storie di Vanity Fair, un altro modo di far vivere su un palcoscenico lo spirito di un settimanale che non smette mai di innovarsi. E le sorprese non mancheranno".

La musica sarà protagonista con ospiti come Alfa, Giovanni Allevi, Benji & Fede, Capo Plaza, Coma_Cose, Elodie, Gaia, Gazzelle, Ghali, Ghemon, Giorgia e i giudici di X Factor, La Rappresentante di Lista, Levante, M¾SS KETA, Francesca Michielin, Olly, Piero Pelù, Donatella Rettore, Ricchi e poveri, Brunori Sas, Tananai, Tony Effe. Spazio anche al mondo del cinema e dell'intrattenimento, con Stefano De Martino, Emanuela Fanelli, Anna Foglietta, Vanessa Incontrada, Aurora Leone, Gabriele Muccino, Ferzan Ozpetek, Ilenia Pastorelli, Luisa Ranieri, Barbara Ronchi, Serena Rossi, Riccardo Scamarcio, Can Yaman.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA