Polizia arresta 4 ladri durante i controlli nei giorni di Eicma

Sono stati quattro gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato alla Fiera Milano a Rho, in occasione dell'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo e Accessori (Eicma) che si è tenuta nei giorni scorsi.

Durante la manifestazione, gli agenti della Squadra Mobile, impegnati contro i reati predatori, hanno arrestato due algerini di 51 e 37 anni per furto aggravato e due peruviani di 36 e 27 anni per tentato furto.

I due algerini, già monitorati dai poliziotti, nella zona ristorazione avevano rubato lo zaino a un malese, all'interno una busta con 650 euro in contanti. Sono stati subito bloccati e arrestati.

Stessa sorte per i due peruviani notati mentre si aggiravano tra i padiglioni espositivi, distanti qualche metro tra loro ma in collegamento con auricolari wireless.

Hanno cercato di rubare un borsello ma sono stati notati da un dipendente di uno stand e arrestati dagli agenti.



