Nel 2024 in Lombardia oltre 33mila incidenti stradali con feriti

Nel 2024 sono stati 33.140 gli incidenti stradali con feriti in Lombardia. Nel 22,54% dei casi si è trattato di collusioni tra macchine, con più di 5mila incidenti per scontri tra auto e moto (15,61%), circa 4200 dovuti a cadute da bicicletta e quasi 3.330 incidenti per cadute da moto. Gli investimenti di pedoni e ciclisti hanno invece riguardato rispettivamente il 9,79% e il 7,95% delle uscite dei mezzi di soccorso della Lombardia.

I numeri, aggiornati al 26 ottobre, sono stati presentati in occasione 'Giornata Regionale della Sicurezza Stradale e di Fraternità della Strada' a Palazzo Lombardia, dove sono stati premiati 170 tra volontari, forze dell'ordine, enti e associazioni.

Il Comune di Milano ha registrato il maggior numero di interventi di soccorso, con 5.742 chiamate (42,08% delle uscite per i Comuni con almeno 100 interventi), seguito dalle città di Brescia, Bergamo e Monza. A livello provinciale, Milano rappresenta il 34,24% delle uscite totali (11.346), seguita da Brescia e Bergamo.

"Questi numeri - ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa - confermano la necessità di consolidare le politiche di sicurezza stradale, in particolare per i soggetti più vulnerabili come pedoni e ciclisti. Regione Lombardia continuerà a promuovere campagne di sensibilizzazione e azioni concrete per ridurre il numero e la gravità degli incidenti. La sicurezza stradale è un obiettivo prioritario per garantire una maggiore qualità della vita e la tutela di tutti i cittadini lombardi".



