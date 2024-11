Milano-Cortina, Abodi: obiettivo arrivare a pareggio di bilancio

"Milano e il Politecnico portano a pensare ai Giochi olimpici e paralimpici a cui ci stiamo avvicinando, con lo sviluppo di opere che rimarranno come eredità positiva, nell'economia delle comunità che li ospiteranno". Lo ha sottolineato il ministro dello Sport Andrea Abodi, intervenendo in video collegamento all'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano.

"Milano è parte di questo patrimonio che resterà. Proprio perché parliamo di Università ricordo quello che sta avvenendo a Porta Romana, con la costruzione pressoché ultimata con grande anticipo del villaggio olimpico - ha aggiunto - che diventerà poi uno studentato per 1700 studenti".

"A dimostrazione della capacità, attraverso i Giochi, di lasciare un segno positivo, con l'obiettivo di arrivare anche a un pareggio di bilancio - ha concluso il ministro - come imperativo categorico che possa essere anche un elemento di garanzia di sano utilizzo di risorse pubbliche, che si associano a quelle private".



