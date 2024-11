L'utile netto di Rcs sale a 32,1 milioni nei primi 9 mesi

Rcs ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un utile netto in crescita da 27,8 a 32,1 milioni di euro. Lo annuncia il gruppo che edita il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport sottolineando che il margine operativo lordo è salito da 82,1 a 91,4 milioni e il risultato operativo da 42,8 a 51,5 milioni. In lieve calo i ricavi da 606,8 a 602,3 milioni, mentre l'indebitamento finanziario netto è sceso da 23,4 a 19,7 milioni.

Per l'intero esercizio il gruppo ritiene che sia possibile "confermare l'obiettivo di conseguire nel 2024 margini (Ebitda) fortemente positivi, in crescita rispetto a quelli realizzati nel 2023 e di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa".

A fine settembre le testate del gruppo Rcs hanno superato quota 1,1 milioni di abbonamenti digitali, suddivisi tra i 645 mila del Corriere della Sera 246 mila per la Gazzetta dello Sport, 154mila per El Mundo e 101 mila per Expansion. Lo annuncia il gruppo che conferma che il Corriere della Sera è il "primo quotidiano italiano in edicola".

Con questi numeri Rcs si conferma anche come "primo editore online in Italia", con un dato aggregato di 30,9 milioni di utenti unici medi mensili, secondo i dati Audicom riferiti allo scorso agosto.



