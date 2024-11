"Non c'è giorno in cui non ci manchi. Il tuo ricordo è la nostra forza, la tua assenza il nostro silenzio più profondo. Sei parte di noi, oggi e per sempre". Così su Instagram Chiara Tramontano, sorella di Giulia, nel giorno del processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della compagna, incinta di sette mesi. La vittima, 29 anni, è stata uccisa con 37 coltellate nell'abitazione della coppia a Senago, nel Milanese, il 27 maggio del 2023.



