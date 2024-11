La 'collezione 0' di Moschino e Martesana è un panettone

Si chiama 'collezione 0', come quella che ha segnato il debutto di Adrian Appiolaza come direttore creativo del brand, il panettone vestito Moschino e creato dall'alta pasticceria della storica insegna milanese Martesana.

Il tipico lievitato natalizio milanese è stato rivisitato in chiave couture custodito da uno scrigno di latta dove il cielo azzurro è cosparso di soffici nuvole, con fondo a scacchiera bianca e nera e una corona di alloro sul coperchio. Custodito in una shopper festiva dedicata, il Panettone "Collezione 0" sarà disponibile, oltre che nel canonico formato da 1 kg, nella mini size da 100 gr.

Il Panettone d'Oro invece è un panettone tradizionale Martesana dall'inedita veste interamente d'oro, creato dal Maestro Vincenzo Santoro e custodito all'interno di una maxi-cappelliera da collezione nera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA