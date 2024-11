In casa su un espositore la cocaina per i clienti, arrestato

Dall'appartamento di Cinisello Balsamo (Milano) in cui viveva i carabinieri hanno notato un via vai insolito. Quando hanno deciso di intervenire, in casa di un italiano di 43 anni i militari di Sesto San Giovanni hanno trovato un chilo di hashish e, all'ingresso dell'abitazione, un espositore artigianale realizzato in cartone con sopra 125 involucri di cocaina di colore diverso a seconda della qualità. In casa anche dei bilancini di precisione. L'uomo è stato arrestato



