Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva per l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. "Grande soddisfazione" da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini.

"È una lezione per la sinistra che non vince alle elezioni e riduce tutto a materia di scontro giudiziario" notano fonti del dicastero di Porta Pia.



