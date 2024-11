Il Museo Leonardo3 espone disegni originali del maestro

A undici anni dalla sua apertura, il Museo Leonardo3 dal 15 novembre espone per la prima volta disegni originali di Leonardo da Vinci accanto alle oltre 200 macchine interattive in 3D e ricostruzioni fisiche funzionanti ricreate dall'analisi dei manoscritti originali del Maestro toscano. I disegni provenienti dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana sono uno studio di cavallo per il monumento equestre a Francesco Sforza realizzato nel 1490 c.a e un particolareggiato progetto per la realizzazione di un modello tridimensionale di mazzocchio, accanto a un ritratto di profilo del Maestro, raramente esposto al pubblico, realizzato tra il 1515 e il 1518 da Francesco Melzi.

In occasione dell'apertura della mostra, il museo arricchisce il percorso espositivo di due nuovi punti di interesse: la parete interattiva 'I Disegni di Leonardo da Torino a Milano' e un focus sul Mazzocchio, proiezione prospettica molto complessa che, accanto al disegno originale di Leonardo, vedrà per la prima volta esposta una versione in metallo dell'oggetto, composto da 512 pezzi e realizzato dal team di studiosi del Centro Studi Leonardo3.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA