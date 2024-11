Fonseca, il Milan è un club universale

"Il Milan è un club universale.

Quando sono arrivato qui è stato facile capire la dimensione del Milan. Magari per i tifosi in Italia è difficile capire la grandezza, ma io che sono portoghese, ho lavorato in Ucraina e Francia ed è impressionante la dimensione del Milan. Ci sono tanti tanti tifosi milanisti anche in Ucraina, Portogallo, in tanti paesi. Talvolta non sappiamo la vera grandezza del Milan": lo racconta l'allenatore rossonero, Paulo Fonseca, a margine dell' inaugurazione della mostra fotografica en-plein air "125 anni di Milan" realizzata per l'anniversario dalla fondazione del club.

Presente all'evento anche il presidente, Paolo Scaroni, che stuzzica l'Inter: "Sono venuto a Milano per studiare in Bocconi.

Dopo tanti anni sono presidente dell'unica squadra di Milano, diciamo la verità: a Milano ce n'è solo una, vera. Mi dà un'emozione incredibile. Pensare che sono presidente ormai da quasi sette anni, sono un presidente di lungo corso, ho avuto il privilegio di festeggiare i 120 anni di storia del Milan e oggi i 125".



