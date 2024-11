Auto sbanda ed è trafitta da guard rail, morta una ventenne

Una ragazza di 20 anni è morta a bordo di un'auto che, dopo essere sbandata, è stata trafitta dal guard rail in viale Fulvio Testi all'altezza dell'incrocio con via Enrico Ferri a Cinisello Balsamo, nel Milanese. La tragedia è accaduta intorno all'una e 30.

In ospedale , in condizioni non gravi, un ventiseienne che si trovava con lei. Non risultano altre vetture coinvolte.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della Questura e i vigili del fuoco.



