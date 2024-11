A.Fontana, Lupi è persona capace e per bene

"Maurizio Lupi è una persona sicuramente capace e per bene, vedremo". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, commentando il nome del leader di Noi Moderati come possibile candidato sindaco per il centrodestra alle prossime elezioni comunali di Milano.

"Io credo che la cosa più giusta e più intelligente che sia stata fatta è che si inizi a parlare, che si inizi a trovare un candidato - ha concluso a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano -. Credo che questa sia la cosa più importante".



