Sputa sull'altare di San Marco e aggredisce agenti, arrestato

Completamente ubriaco, alle 8.30 di ieri mattina è entrato nella chiesa di San Marco in via Cernaia, nella centralissima Brera a Milano, e ha iniziato a sputare sull'altare spintonando il sagrestano che cercava di fermarlo.

L'uomo di 52 anni, italiano con precedenti, non si è fermato neanche all'arrivo della Polizia, che è riuscito a bloccarlo ma due agenti sono finiti in ospedale.

E' stato quindi arrestato per vilipendio, resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Un agente è stato ingessato a una mano con prognosi di 30 giorni, mentre il secondo è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.



