Scritta contro Israele sul duomo di Montichiari

Il muro esterno del duomo di Montichiari, nel Bresciano, è stato imbrattato con una scritta contro Israele. A fianco, inoltre, è stata disegnata una stella di David scarabocchiata, con evidente riferimento antisemita. Su un edificio vicino alla canonica, inoltre, è comparsa la scritta "Free Palestine".

"Ti avessi visto io ti avrei fatto passare a tempo zero la voglia di uscire di notte a fare scritte rosse sui muri bianchi.

Il dialogo (come propone qualcuno) lo avremmo poi fatto in un secondo momento", il commento sui social del sindaco di Montichiari Marco Togni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA