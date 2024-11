La Russa, dopo Sala sinistra a Milano farà ancora peggio

"Lupi, tu hai grande responsabilità nel partito e a Milano. Non so quello che succederà. Sala non può più fare il sindaco, il terzo mandato non c'è". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo all'evento "Con centro popolare, Noi Moderati cresce" a Milano e rivolgendosi direttamente al presidente Maurizio Lupi.

"L'alternativa è la sinistra a Milano - ha detto -, che senza Sala, qualunque scelta farà, peggiorerà ancora. Se non altro Sala ha potuto tentare di mettere, sopra una accozzaglia di posizioni politiche spostate a sinistra, una specie di velo che era rappresentato dal suo mandato di uomo di centro. Senza Sala sarà ancora peggio. Quindi, caro Lupi - ha concluso La Russa -, tu che sei milanese, hai una responsabilità anche in quel campo.

Ne parleremo con calma".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA