Inzaghi, Var? Dobbiamo dare mano agli arbitri

"Non ho nulla da commentare, penso che Conte abbia parlato per proprio conto. A volte si riceve, a volte si toglie: dobbiamo cercare tutti di dare una mano a questi arbitri, io per primo". Così il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato, in conferenza stampa, le parole di Antonio Conte sul Var. "Quando ho preso l'ammonizione, può capitare che un arbitro possa sbagliare e tutti noi dobbiamo dargli una mano. Sono tutte partite intense, decise da episodi e dobbiamo cercare di dare una mano agli arbitri", ha concluso Inzaghi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA