Inzaghi, 'se c'era una squadra che doveva vincere era l'Inter'

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi.

Se c'era una squadra che doveva vincere era l'Inter, nel secondo tempo non c'è stata partita. Siamo andati sotto su una palla inattiva dove dovevamo essere più attenti ma non ci siamo disuniti. Il Napoli è forte visto dal vero, ma noi non abbiamo concesso nulla, la mia squadra è stata molto brava". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo la gara contro il Napoli.

"Dopo quello che avevamo speso mercoledì sinceramente non mi aspettavo una gara così - ha aggiunto Inzaghi -. Nel secondo tempo avevo voglia di non fare cambi perché siamo stati molto quadrati; di più non potevamo fare, potevamo sfruttare di più le occasioni ma non va dimenticato chi avevamo di fronte e quanto avevamo speso mercoledì. Novantacinque minuti contro un Napoli che sappiamo che qualità abbia, vuol dire che i ragazzi sono stati bravissimi".



