Baraccopoli alla periferia di Milano, De Corato "sgomberarla"

Sgomberare la "nuova baraccopoli Rom" che si è sviluppata nello scorse settimane alla periferia di Milano, in via Pestagalli a fianco la linea ferroviaria in un'area fra viale Ungheria e Corvetto, e verificare la presenza di minori e garantire la loro tutela: è quanto chiede oggi, in una nota, il deputato milanese di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, già vicesindaco.

"L'insediamento abusivo è su un terreno di proprietà del Comune di Milano, dove una tenda installata quindici giorni fa è già diventata una baracca in legno. Dalle immagini emerge inoltre la presenza di un passeggino, indice della probabile presenza di bambini piccoli - sottolinea il parlamentare -.Questa area era già stata teatro di occupazioni simili circa dieci anni fa, culminate in un villaggio di baracche con oltre 150 persone, che fu poi sgomberato dopo un incendio devastante".

"Chiedo al Comune - conclude De Corato - un intervento tempestivo: sgombero immediato, abbattimento della baracca e messa in sicurezza dell'area tramite chiusura del cancello. È fondamentale inoltre un intervento dei Servizi Sociali per verificare la presenza di minori e garantire la loro tutela".





