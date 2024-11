Atalanta: Gasperini, abbiamo vinto dopo aver raschiato il barile

ANSA - BERGAMO, 10 NOV - "Non era facile cambiare scheda dopo aver difeso male nel primo tempo e giocato peggio. Ma abbiamo fatto il primo quarto d'ora del secondo tempo su tutt'altro registro e la portiamo a casa con grande soddisfazione dopo aver raschiato il barile senza esserci lasciati andare": Gian Piero Gasperini saluta con un sospiro di sollievo la vittoriosa rimonta dell'Atalanta sull'Udinese in una partita dai due volti.

"Eravamo fuori fase nel difendere, nell'accorciare sull'avversario su ogni occasione d'attacco dell'Udinese, mentre davanti sostenevamo bene il gioco - l'analisi del tecnico nerazzurro -. Sembravano svuotati di energie, invece nel secondo tempo le abbiamo ritrovate come le distanze, andando in gol su due discese di Bellanova che quando ha spazio mostra una bella corsa. Nel finale, invece, è stata una partita più di controllo".

Gasperini si ritrova con tre infortunati in più dopo il paio in Champions: "De Ketelaere è il più vicino a recuperare, per Kolasinac è una lesione di primo grado - sottolinea -. Per Zappacosta vediamo, è un problema al polpaccio sinistro Djimsiti deve fare una radiografia alla caviglia destra, per Zaniolo (risentimento alla zona inguinale sinistra, ndr) non mi sembra niente di grave ma dobbiamo aspettare almeno un giorno".



