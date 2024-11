50 auto d'epoca visitano Forze dell'ordine ed Esercito a Milano

A bordo delle vetture che hanno fatto la storia dell' automobilismo, 50 equipaggi oggi hanno colorato le vie del centro storico di Milano nella tappa di "Ruote nella Storia", il tour di Aci Storico che promuove i luoghi più belli del Paese.

L'edizione 2024 è stata organizzata da Automobile Club Milano con la collaborazione della sezione milanese dell'Associazione nazionale Autieri d'Italia.

I modelli più iconici ammirati e fotografati da milanesi e turisti che hanno assistito alla parata sono stati la Osca 1600 Gt Touring Superleggera (1961), due Alfa Romeo 1900 Touring Superleggera (1953 e 1957), la Triumph TR2 Longdoor Le Mans (1954), la Daimler SP250 (1964), l'Alfa Romeo Giulietta Spider (1961), la Lancia Aurelia B20GT (1957), la Maserati 3500 GT Touring (1959), la Porsche 911 T/B (1969), la Fiat 508 Balilla (1934), e la Mercedes 230 SL Pagoda (1965). Dopo essere partite dalla sede di Aci Milano, le vetture d'epoca sono passate davanti alla Questura e alle storiche caserme milanesi: Carabinieri, Esercito, Comando Nato, Guardia di Finanza, Autieri, Associazione Marinai per terminare il Grand Tour alla Caserma Pietro Teuliè. "Anche nell'edizione 2024 siamo riusciti a coniugare la passione per il motorismo d'epoca con il fascino e la storia di Milano. Al termine della settimana in cui si è celebrato il 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, anche noi abbiamo voluto ricordare coloro che hanno sacrificato la vita per difendere il nostro Paese e ringraziare chi quotidianamente lavora per tutelare la nostra sicurezza operando in ogni angolo dell'Italia e nelle missioni di Nazioni Unite, Unione Europea e Nato", ha affermato Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano.



