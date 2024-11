Serie A: Cagliari-Milan 3-3

Cagliari- Milan 3-3 (1-2) Cagliari (4-2-3-1): Sherri, Zappa, Palomino (28' st Wieteska) Luperto, Augello; Makoumbou (34' st Marin), Deiola; Zortea (34' st Lapadula) Viola (28' st Gaetano) Luvumbo; Piccoli (34' st Pavoletti). (1 Ciocci, 22 Scuffet, 33 Obert, 16 Prati, 97 Felici, 37 Azzi, 21 Jankto, 80 Kingstone) All. Nicola Milan (4-2-3-1): Maignan, Emerson Royal (36' st Tomori) Thiaw, Pavlovic, Hernadez; Fofana, Reijnders; Chukwueze (20' st Loftus Cheek) Pulisic (36' st Musah), Leao (36' st Okafor), Camarda (20' st Abraham) (57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 42 Terracciano). All. Fonseca Arbitro: Fabbri di Ravenna Reti: 2' pt Zortea, 15' e 40' Leao, 8' st Zappa e 43' st , 24' st Abraham Angoli: 6-3 per il Cagliari. Recupero: 3' e 4' Ammoniti: Fofana, Hernandez per scorrettezze.

Spettatori: 16271.



