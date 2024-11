Rapina nella villa di Roby Fachinetti, inchiesta archiviata

E' stato archiviato il fascicolo a carico di ignoti che la Procura di Bergamo aveva aperto sulla spaventosa rapina subita dal cantante dei Pooh Roby Facchinetti e dai famigliari nella villa nei pressi dello stadio a Bergamo il 29 gennaio del 2023.

Le indagini non hanno infatti individuato i colpevoli dell'irruzione armata e il pm ha chiesto l'archiviazione, a cui la famiglia non si è opposta, e che è stata pertanto disposta dal gip. I rapinatori erano in tre, armati di pistola, con il passamontagna, i vestiti tutti uguali e i guanti, e quando fecero irruzione nella villa c'erano anche la moglie di Facchinetti e il figlio Roberto con la compagna.

La banda era composta da professionisti: usava radioline per comunicare e non lasciò tracce. Gli agenti della Squadra mobile cercarono indizi nelle telecamere e nelle celle telefoniche, senza trovare nulla di determinante.

Uno dei banditi minacciò Facchinetti di sparargli in un ginocchio: furono, disse poi l'artista sui social, 35 "terribili minuti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA