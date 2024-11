Polizia locale controlla due zone 'critiche' di Milano

E' di 203 veicoli controllati, un arresto per furto con strappo ai danni di un tedesco e alcune denunce, oltre alla constatazione di numerose violazioni al Codice della strada, il bilancio dei controlli eseguiti ieri dagli agenti della Polizia locale di Milano nel quartiere Corvetto e di piazza Gabrio Rosa, ritenute zone critiche a Milano.

Nei giorni scorsi su queste aree erano stati fatti sopralluoghi anche dall'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli con i responsabili del Municipio 4. Sei le patenti sospese, due le denunce per detenzione di droga e una per resistenza a pubblico ufficiale. "Avevamo ricevuto diverse segnalazioni dal Municipio 4 e dai cittadini - ha spiegato l'assessore Granelli - Vogliamo essere presenti per un maggiore controllo nei quartieri di giorno, di sera e di notte".

Per il neocomandante della Polizia locale, Gianluca Mirabelli, "operazioni come queste servono a controllare il territorio, soprattutto in zone della città che presentano alcune criticità".



