La 'Madonna di San Simone' alla mostra di Natale a Milano

Un capolavoro del Rinascimento italiano ed europeo, 'La Madonna con il bambino e i santi Simone e Giuda' nota come 'La Madonna di San Simone', di Federico Barocci, è il capolavoro protagonista della mostra di Natale a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Dal 4 dicembre al 12 gennaio 2025 milanesi e turisti potranno ammirare il capolavoro, una grande pala d'altare, proveniente dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, realizzata tra il 1566 e il 1567.

Federico Fiori detto Barocci (Urbino, 1533-1612) è erede diretto del classicismo di Raffaello e la sua opera chiude idealmente la stagione rinascimentale.

Realizzata intorno al 1567, 'La Madonna di San Simone' sovrastava l'altare della settima cappella della chiesa urbinate di San Francesco. La tela rappresenta San Giuda Taddeo, alla destra della Madonna; San Simone e alla sinistra del gruppo principale la Vergine col Bambino.

"Un'opera che parla al cuore, che tocca le corde affettive, che ci coinvolge con la sua impetuosa dolcezza,", spiegano in una nota i curatori dell'esposizione a Palazzo Marino, Luigi Gallo e Anna Maria Ambrosini Massari. L'esposizione è arricchita da un prezioso disegno autografo di Barocci, proveniente dal Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco, preparatorio per una figura di devota nella pala della 'Madonna del Popolo', dipinto conservato agli Uffizi.

La mostra è a ingresso libero e sarà aperta tutti i giorni.

Nell'occasione sarà offerta la possibilità di scoprire tesori architettonici e artistici diffusi sul territorio milanese, grazie all'iniziativa 'Natale nei Borghi', promossa e organizzata in collaborazione con l'Associazione Antichi Borghi Milanesi.



