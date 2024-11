La Bocconi inaugura l'anno accademico, università è centrale

Il ruolo e il futuro dell'università è stato il tema centrale dell'inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 dell'Università Bocconi.

Il ventunesimo secolo è il "secolo dell'Università che sono al centro del futuro dell'umanità, oggi come non mai", afferma il rettore dell'Università Bocconi, Francesco Billari. "La nostra Università si sta attrezzando per affrontare da protagonista per i prossimi tre quarti di secolo. Al mondo oggi abbiamo il più grande numero di giovani della storia dell'umanità. Secondo gli scenari delle Nazioni Unite, gli anni tra il 2007 e il 2030 saranno gli unici della storia dell'umanità in cui avremo più di due miliardi di persone con meno di venti anni".

All'inaugurazione dell'anno accademico ha partecipato il presidente del World Bank Group Ajay Banga. Nel corso della cerimonia è stato sottolineato il ruolo della Bocconi nel sostegno allo studio. Nel dettaglio, grazie a un investimento di 55 milioni di euro, il 35% degli studenti della Bocconi beneficerà di una agevolazione per lo studio.

"Nell'anno appena concluso, sono 1.900 gli studenti che hanno potuto studiare alla Bocconi a titolo completamente gratuito", conclude Billari.



