Un agricoltore di 59 anni è morto stamattina, incastrato in un macchinario per la lavorazione del mais: l'infortunio in un campo di Treviolo, in località Roncola, dove l'uomo stava lavorando.

Quando i soccorritori sono giunti all'azienda agricola di via Tobagi per il 59enne non c'era più niente da fare. Sul posto il 118 ha inviato l'ambulanza e l'automedica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell'Ats di Bergamo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA