A Milano 3 metro chiuse e pochi bus in giro

Tre linee della metropolitana chiuse sull'intero percorso, una off limits solo in parte e pochi bus, tram e filobus in circolazione. E' questo lo scenario dello sciopero nazionale a Milano, con la città e l'hinterland avvolti nel primo mattino dalla nebbia.

Come di consueto, la fasce di garanzia sono due: dall'inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18, durante le quali sono garantite le corse delle linee 1, 2, 3 e 5 della metropolitana e della 4 tra San Cristoforo e San Babila. Il tragitto della M4 tra San Babila e l'aeroporto di Linate sarà invece coperto per tutta la giornata.

Dopo le 8:45 - precisa stamani Atm - hanno chiuso le linee della metropolitana 1, 2 e 3, mentre la 5 fa servizio tra Bignami e Tre Torri e la 4 è aperta. "Considerate possibili maggiori attese alle fermate di tram, bus e filobus: il servizio è ridotto" si legge sull'app di Atm, che aggiorna sulla situazione dello sciopero proclamato a sostegno del rinnovo del Ccnl dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

Le linee M1, M2, M3, M5 e la tratta M4 San Cristoforo-San Babila sono garantite dalle 15 alle 18, la tratta M4 San Babila-Linate per tutta la giornata.

Per quanto riguarda bus, tram e filobus sono garantite solo alcune linee, in alcuni orari. I tram 2, 3, 4, 9, 10, 12, 24 e i bus 45, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 81, 90, 91, 95 e 98 erano garantiti fino alle 8.45 e lo sono dalle 15 alle 18. Tutte le altre linee (comprese B10 e B12) non sono garantite.

Per quanto riguarda la rete notturna, dopo la una sono garantiti i filobus 90/91 e i bus della rete notturna, comprese le linee NM1, NM2, NM3 e NM4.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA