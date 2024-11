Pugilato: sabato 16 riunione con 2 titoli italiani a Milano

Due titoli italiani e una cintura Wbc del Mediterraneo. Saranno questi i momenti salienti della riunione pugilistica che 'Art of Fighting' organizza per la serata di sabato 16 novembre all'Allianz Cloud di Milano.

Nel caso delle cinture tricolori, sono entrambe vacanti. Per quella dei superpiuma si affronteranno l'imbattuto Muhammad Diallo e Francesco Paparo, mentre per la corona dei massimi leggeri il match sarà tra il calabrese Roberto Lizzi e Jonathan Mamba Kogasso, altro pugile finora mai sconfitto da professionista. Kogasso, 29enne nato a Kinshasa quando la Repubblica Democratica del Congo si chiamava Zaire, era stato nominato sfidante al titolo oltre dieci mesi fa e avrebbe dovuto affrontare il campione in carica Claudio Squeo, ma il boxeur pugliese ha lasciato il titolo per prendere altre strade.

Terzo match da non perdere della serata sarà quello per il titolo Wbc Mediterraneo tra i pesi medi Dario 'Spartan' Morello, anche lui calabrese, figlio di un veterinario con la passione della boxe, e Felice 'Faccia d'Angelo' Moncelli. E' una sfida molto attesa nell'ambiente pugilistico, tra un fighter coraggioso e che viene sempre avanti, Moncelli, e un altro, Morello, che è un attendista ed è in possesso di buona, se non ottima, tecnica. Un confronto quindi molto aperto.



