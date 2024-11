'On air- liberi di...', lo show circense di Gravity a Milano

Arriva all'Idroscalo di Milano, dall'Inghilterra, la quarta edizione dello spettacolo della compagnia Gravity Circus che gli organizzatori definiscono "fra le esibizioni circensi più spericolate al mondo": lo show, intitolato "On air- Liberi di...", rimarrà in città da domani all'8 dicembre.

La rappresentazione, "completamente nuova su pista ricca d'effetti infuocati", è diretta artisticamente da Larry Rossante con il management di Lenny Alvarez. Lo show, che dura due ore, andrà in scena tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica.

All'interno del grand chapiteau, il tendone, sono annunciati un carosello di artisti pluripremiati nei più grandi festival circensi internazionali pronti ad intrattenere con le loro evoluzioni coreografate da spettacolari giochi pirotecnici, alcuni mai visti prima. L'l'Ukraine Didyk Troupe, acrobati volanti sulle altalene russe direttamente dall'Ucraina, Kelly Folco con la sua esibizione in uno dei monocicli più alti esistenti, le evoluzioni alla scala libera dello spagnolo Michael Alves, le Moto-freestyle volanti presentate da Emanuel Angius, Fabio Ubaldini e Damian Chyla, la poesia di un'emozionante esibizione di Sand Art, le pungenti quanto divertenti "rime" canore del rapper Alp King.

Fra le particolarità, all'insegna dell'inclusione non solo nel circo ma nella società, l'artista paraplegica svizzera Silke Pan alle prese con una nuova esclusiva esibizione che mostrerà al pubblico anche delle inedite immagini della sua vita. E poi Davide Demasi in arte Mister David, definito dalla stampa come l'Houdini del Circo, campione del mondo di Street Magic e Guinness world record, che oltre a curare la regia dello show, si esibirà con delle performance insieme alla sua inseparabile Family Dem.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA