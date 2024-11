Milan: Fonseca, contro il Cagliari gioca Camarda

"Domani giocherà Camarda": lo annuncia il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia del match con il Cagliari, partita in cui non sarà a disposizione Alvaro Morata dopo il trauma cranico rimediato in allenamento ieri. "Lavora tutti i giorni con noi, per me i giocatori non hanno età ma hanno qualità - aggiunge - e lui le dimostra tutti i giorni. Morata ha ruolo specifico, non è solo un attaccante.

Sblocca le partite con un passaggio tra i reparti. Camarda lo può fare meglio di Abraham, che non sta benissimo. Camarda ha sedici anni ma è maturo, non ha paura, in allenamento dimostra 25-26 anni. Non ho mai avuto dubbi sulla scelta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA