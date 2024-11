Milan: Fonseca, 'a Cagliari Leao titolare ma può fare meglio'

"Leao giocherà dai primo minuto contro il Cagliari, a Madrid ha fatto una buona partita. Può fare anche meglio. Dobbiamo tutti capire che sarà diverso domani, anche Rafa sarà marcato a uomo non avrà lo spazio di Madrid ma ci aspettiamo possa fare bene come col Real": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia del match contro il Cagliari. "Rafa ha avuto nove dieci situazioni da gol e può migliorare nelle ultime decisioni come anche difensivamente.

Sono importanti per lui - spiega Fonseca - come per la squadra.

Non ho mai avuto problemi con Rafa, noi allenatori scegliamo e proviamo strategie diverse. Ha avuto la reazione che volevo e vediamo se si dovrà fare ancora così...".



